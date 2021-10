Raheem Sterling se esquiva da renovação de contrato com o City e revela o interesse de 'testar' seu futebol na França ou na Espanha - AFP

Publicado 15/10/2021 17:38

Manchester - A exemplo de Kylian Mbappé, que driblado as propostas de renovação com o Paris Saint-Germain, Raheem Sterling tem repetido a estratégia no Manchester City. Com contrato válido até junho de 2023, o atacante, de 26 anos, deixou o futuro em aberto, mas revelou pistas sobre os destinos preferidos. Em recentes entrevistas, condicionou a permanência no City à garantia de mais minutos em campo. Pelo conjunto da obra, Sterling tirou o técnico Pep Guardiola do sério.

"É nosso jogador e espero que continue sendo. Não posso garantir a ninguém quantos minutos vai jogar, todos têm que falar dentro de campo. Não só Raheem como todos querem jogar mais. Quero que sejam felizes. Se não estiverem contentes, devem tomar uma decisão. Não quero futebolistas infelizes, é o fim do mundo", disparou Guardiola.

Destaque da campanha da Inglaterra na Eurocopa, o atacante está em alta. Aos 26 anos, revelou o desejo de testar o próprio potencial em outras ligas e destacou França ou Espanha como possíveis destinos. A saia-justa teve no evento organizado pelo jornal 'Financial Times', na quinta-feira.

"Como jogador inglês, tudo que conheço é a Premier League e sempre tive algo dentro de mim que me faz desejar jogar no exterior e ver como enfrento esse desafio", disse Sterling, que em dez jogos na temporada, iniciou apenas quatro como titular.