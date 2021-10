Nadal (E) e Djokovic - AFP

Publicado 15/10/2021 17:01

Rio - Dois dos maiores tenistas da história, Nadal e Djokovic travam uma rivalidade saudável há anos no esporte. Sempre disputando títulos e a melhor colocação no ranking, já foram 58 duelos nas quadras pelo mundo, mas sempre exaltando o respeito e admiração um pelo outro.

Afastado e se recuperando de uma lesão no pé que necessitou de um procedimento cirúrgico, Nadal enalteceu Novak Djokovic e definiu o sérvio como um "jogador perfeito" em qualquer tipo de piso.

"Djokovic é um jogador de tênis perfeito, sem qualquer ponto fraco. Seja no saibro, na grama ou na quadra dura, ele é capaz de ganhar. Este ano ele esteve incrivelmente sólido. Mesmo em dias em que as coisas não pareciam estar bem, a energia e a vontade de ganhar compensaram", afirmou o espanhol.

Os dois astros estão empatados no no "Grand Slam", com 20 títulos cada. Em Roland Garros, Djokovic venceu a partida de virada e sagrou-se campeão em Paris. Nadal relembrou a decisão e destacou sua motivação para conquistar o 14º troféu no Major francês, no próximo ano.

"Novak foi mais eficiente e inteligente nos momentos decisivos naquele dia. Também me pareceu fisicamente melhor. Queria continuar ganhando Roland Garros o máximo de tempo possível, mas a série foi interrompida. Não tenho arrependimentos, mas estou ansioso para transformar Roland Garros no meu torneio outra vez no próximo ano", disse.