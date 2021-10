Vanderlei Luxemburgo assumiu o Cruzeiro em agosto e vê crise crescer no clube - Bruno Haddad/Cruzeiro

Publicado 15/10/2021 16:05

A greve dos jogadores do Cruzeiro por causa de salário atrasados vai continuar por enquanto. Em busca de uma solução, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, reuniu-se com empresários e representantes de um banco para levantar o dinheiro, mas não obteve sucesso. Ele tentará novamente no início da próxima semana.

O dirigente cruzeirense teria pedido R$ 32 milhões, segundo informou o site 'Ge', mas não houve acordo em relação ao valor e também à forma de pagamento. Pelas estimativas do clube, seriam necessários R$ 20 milhões para quitar todos os salários atrasados deste ano e de 2020, além de garantir o pagamento até dezembro de 2021.



Entretanto, não foram apresentados dados claros que comprovem que é essa a quantia necessária. O restante do dinheiro seria para quitar dívidas referentes a negociações de jogadores, que viraram punição na Fifa e o Cruzeiro está impedido de registrar novos contratados.



Em outra tentativa para acabar com a greve, o dirigente irá se reunir com lideranças do elenco na tarde desta sexta-feira. Os jogadores não treinaram nos últimos dois dias.