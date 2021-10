Dedé - Bruno Haddad / Cruzeiro

DedéBruno Haddad / Cruzeiro

Publicado 15/10/2021 17:06

Rio - O zagueiro Dedé revelou detalhes de sua conturbada relação com Rogério Ceni durante a passagem do treinador pelo Cruzeiro. Em entrevista ao podcast "Flow Sport Club", o defensor afirmou que o ex-goleiro o deixou falando sozinho quando ele tentou resolver a questão envolvendo Thiago Neves.

"Depois, no jogo contra o Ceará, empatamos. Mas eu via que o jogo precisava de um Thiago Neves, que não entrou pelo atrito com o Rogério. Eu sou um cara que fala, então eu fui sincero. Cheguei no vestiário e falei 'pô, Rogério, não precisa ser amigo, temos que ser profissionais e tal', e ele deu as costas. Depois disso, deu aquela confusão com diretoria, eu fiquei nervoso, e depois veio a demissão", declarou.

"Acho que o Rogério teve uma reunião ruim com o time (...) Foi no jogo contra o Inter que teve o maior atrito com o Rogério Ceni com os atletas. O Thiago Neves deu uma declaração sobre ele ter posto o Jadson na lateral e disse que 'jogo importante não pode inventar'. O Rogério não gostou. Aí acabou. Nosso time ficou no chão, ninguém tinha força para nada", completou.