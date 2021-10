Flamengo x Fluminense 04/07 Foto: Alexandre Vidal / Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Flamengo x Fluminense 04/07 Foto: Alexandre Vidal / FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/10/2021 19:38 | Atualizado 15/10/2021 19:39

Rio - A Confederação Brasileira de futebol (CBF) pretende liberar a presença dos torcedores dos times visitantes a partir da próxima rodada. Por meio de uma nota, o Fluminense reafirmou que tem um acordo com o Flamengo para dividirem igualmente o número de ingressos no Maracanã. Com isso, o Fla-Flu do próximo dia 23, às 19h, poderá contar com torcedores de ambas as equipes.



O confronto será válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá o Fluminense como mandante. Antes disso, o Tricolor terá pela frente um duelo contra o Athletico-PR, neste domingo, às 16h, na Arena da Baixada. O Flamengo, por sua vez, mede forças com o Cuiabá, no mesmo dia, às 20h30, no Maracanã.

Vale destacar que este será o primeiro clássico entre as equipes com a presença da torcida desde o início da pandemia global de Covid-19. Ambas se enfrentaram nas decisões do Campeonato Carioca 2020 e 2021, porém sem o grande público.

Com isso, o último Fla-Flu com a presença da torcida foi realizado no dia 12 de fevereiro de 2020, pela semifinal da Taça Guanabara. O rubro-negro venceu por 3 a 2 com gols de Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís, enquanto Luccas Claro e Evanilson descontaram para o Tricolor.



No primeiro turno do Brasileirão, o clássico foi realizada no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena. O Fluminense derrotou o Flamengo, pela 6ª rodada, por 1 a 0 com gol do volante André. Na época, o Rubro Negro era dirigido pelo técnico Rogério Ceni, enquanto Roger Machado estava à frente do Tricolor.