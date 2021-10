Fluminense e Flamengo farão o clássico no próximo dia 23. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Fluminense e Flamengo farão o clássico no próximo dia 23.Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/10/2021 11:37

Rio - Em processo ainda gradativo para retorno de 100% de público nos estádios, a CBF informou que volta a ser permitida a presença de torcedores visitantes já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

Fluminense e Flamengo farão o tradicional clássico no próximo sábado (23), às 19h, no Maracanã. Havia, no entanto, a expectativa de que, como o mando do jogo pertence ao Tricolor, só fosse permitida a presença de torcedores do clube das Laranjeiras.

No entanto, na manhã deste sábado (16), o Fluminense emitiu comunicado oficial sobre a parceria com o Flamengo na gestão do Maracanã e expôs um acordo pela divisão igualitária na carga de ingressos em dias de Fla-Flu.

CONFIRA O COMUNICADO DO FLUMINENSE FOOTBALL CLUB:

"O Fluminense esclarece que tem um acordo com o Flamengo desde o início da parceria no Maracanã. Por ele, os dois clubes dividem igualmente o número de ingressos colocados à venda no seu clássico.

Esta semana, em razão das mudanças que vêm ocorrendo nas operações de estádio desde o retorno do público, os clubes acordaram em consultar a CBF sobre a regra para visitantes. Uma medida de antecipação visando à melhor organização, pois havia a informação extra oficial de que tal medida de permissão de visitantes estava sendo cogitada. Tanto assim que, uma vez consultada, a CBF informou que a volta dos visitantes será permitida já na próxima rodada. Portanto, absolutamente de acordo com a boa relação institucional dos clubes que dividem a gestão do Maracanã, há dois anos, com muito sucesso."