Príncipe saudita Mohammed bin Salman - GIUSEPPE CACACE / AFP

Príncipe saudita Mohammed bin SalmanGIUSEPPE CACACE / AFP

Publicado 19/10/2021 12:00

Assim que o a venda do Newcastle para o fundo árabe foi anunciada, o mundo do futebol começou a levantar rumores sobre quais seriam os próximos clubes a serem comprados pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. Um dos nomes citados, foi o do Cruzeiro. Entretanto, em entrevista à "Rádio Super FM 91,7", de Belo Horizonte, o presidente do clube despistou sobre o suposto interesse.

O dirigente do clube mineiro revelou que suas viagens pela Europa e Oriente Médio foram para apresentar uma proposta de venda para possíveis interessados. No entanto, o clube só poderá ser vendido quando for convertido em SAF (Sociedade Anônima do Futebol) e por isso as negociações ainda são incertas.

"A questão da Arábia é que a gente acaba fazendo muitos contatos. É o que eu falei e repito. O dinheiro não vem até nós, nós temos que ir atrás do dinheiro. Embora eu tenho sido objeto de muita crítica, ninguém me perguntou efetivamente ‘pô, você, nessa viagem fora, o que fez?’. Primeiro que eu não fui com dinheiro do Cruzeiro. Uma eu fui com meu dinheiro e a outra eu fui convidado para participar do evento. E é óbvio que a gente aproveita essa oportunidade para estar com gente do mundo inteiro", afirmou o presidente do Cruzeiro.