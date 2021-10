Jair Ventura está sendo cotado para assumir clube da Série A - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 19/10/2021 14:29

Rio - Nesta terça-feira (19), o Juventude colocou o técnico Jair Ventura no radar para assumir o clube gaúcho na sequência da temporada no Campeonato Brasileiro. Após a saída de Marquinhos Santos, que já acertou com o América-MG, o Juve chegou a negociar também com Umberto Louzer. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, apesar de já ter treinado o Juventude em 2010 e 2011, Louzer pediu um valor acima do que o clube gaúcho queria pagar. Além disso, o Jaconero queria negociar um contrato até o final do ano, ao contrário do desejo do técnico que pediu um período maior.

Após a negociação travar, o nome de Jair Ventura ganhou força nas últimas horas e se tornou o técnico mais cotado para assumir o Juventude. O vice-presidente do clube gaúcho confirmou o nome do profissional, mas afirmou que não é o único que está no radar. Além dele, Eduardo Barroca, outro ex-Botafogo, foi contatado pela direção. A tendência é de que o novo treinador seja anunciado até o final desta terça.