Danny Mountain leva a vida como ator pornô - Reprodução

Publicado 19/10/2021 14:49 | Atualizado 19/10/2021 14:49

Rio - Com um início promissor no futebol, Danny Mountain optou por brilhar em gramados completamente diferentes. O britânico de 37 anos faz parte da indústria de filmes pornográficos, e atualmente é o ator mais bem pago do ramo na Grã-Bretanha.

Mountain atuou por boa parte de sua adolescência nas categorias de base do Southampton, da Inglaterra. De acordo com o jornal britânico ‘Daily Star’, suas atuações ainda no juvenil despertaram interesse de times como Chelsea, West Ham e Tottenham.

Danny teve sua carreira encurtada devido à uma lesão no joelho. Através de sua namorada, ele conheceu pessoas da indústria pornográfica e se interessou pela profissão.

"Não sabia o que esperar, mas estava cheio de confiança. Não estava nem um pouco nervoso com a parte sexual. Fiquei preocupado em falar para a câmera. Não conseguia controlar meu rosto de tão nervoso", disse ao jornal inglês. O ex-jogador conta que a nova profissão chocou sua mãe, mas que seu pai o apoiou no novo desafio.

"Quando eu disse à minha mãe, ela ficou um pouco chocada. Ela tinha a mesma mentalidade de muitas pessoas. Ela achava que ia ser desprezível. Mas tivemos uma conversa séria sobre isso e depois de alguns meses ela parou de se preocupar. Ela estava preocupada que eu estivesse bem porque eu tinha apenas 19 anos, mas eu estava me divertindo muito e voando por todo o mundo. Ela percebeu como eu estava feliz."