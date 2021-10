Taça da Copa do Mundo de Futebol Fifa foi levantada pela última vez em 2018 pela França - Divulgação / Fifa

Publicado 20/10/2021 17:43

Entre as confirmações divulgadas durante coletiva nesta quarta-feira, a Fifa divulgou que o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2022, no Catar, acontecerá em 1 de abril, em Doha, no Catar. O evento acontecerá antes da definição dos últimos participantes do torneio, já que as repescagens serão em junho, inicialmente.



Por enquanto, apenas Catar, país-sede, Alemanha e Dinamarca estão garantidos na Copa de 2022. Brasil e Bélgica estão encaminhados, enquanto França, Inglaterra e Argentina também estão perto. Em novembro essas seleções devem confirmar sua presença no torneio.



A Copa do Mundo no Catar acontecerá no fim do ano, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro.