Lutador foi preso e confessou o crime - Reprodução

Lutador foi preso e confessou o crimeReprodução

Publicado 20/10/2021 16:41

São Paulo - Um crime chocou a cidade de Jundiaí, em São Paulo, no começo desta semana. O lutador de jiu-jitsu, Dener Zulato, de 28 anos, foi preso, suspeito de matar um homem, de 43 anos, com um golpe de "mata-leão". Após ser detido pela Polícia Militar, o atleta confessou o crime.

O lutador foi preso após a PM receber uma denúncia de agressão no bairro de Gertrudes, na cidade paulista. De acordo com informações, os dois homens, a vítima e o criminoso, estavam em uma casa com mais três homens, quando a briga começou. Quando a Polícia chegou, Dener já havia fugido e a vítima, que se chamava Valdecir da Silva, tinha sido hospitalizado. No entanto, acabou não resistindo.

Após matar Valdecir, o lutador tentou se esconder na casa da ex-mulher. De acordo com informações dela, Dener tentou invadir sua casa. O suspeito a ameaçou de morte após ela não deixá-lo entrar e fugiu. Após uma terceira denúncia, o atleta foi preso em flagrante e confessou à polícia que imobilizou a vítima com um golpe "mata-leão". A motivação não foi informada.