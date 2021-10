Gerard Pique comemora o primeiro gol do Barcelona na Liga dos campeões, que deu a vitória sobre o Dínamo de Kiev - AFP

Publicado 20/10/2021 16:17

Pela terceira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona recebeu o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira, no Camp Nou, e conquistou sua primeira vitória na competição. Com gol do zagueiro Gerard Piqué, clube catalão bateu os ucranianos por 1 a 0.



PRESSÃO CATALÃ

Com postura muito agressiva, o Barcelona controlou as ações na etapa inicial e teve boas chances de marcar. O gol, porém, só saiu aos 36 minutos, com o zagueiro Gerard Piqué. Jordi Alba levantou bola pelo lado esquerdo e o defensor de 34 anos chegou livre para inaugurar o marcador.



SEGUNDO TEMPO MORNO

Na etapa final, o Barcelona não conseguiu manter o mesmo ritmo imposto nos 45 minutos iniciais e a equipe de Ronald Koeman não levou tanto perigo ao Dínamo de Kiev. A melhor chance foi com Ansu Fati, que pressionou a saída de bola do goleiro e recebeu de Depay após erro de Bushchan. O camisa 10, de costas para o gol, levantou a bola e tentou fazer um golaço, mas errou.



SITUAÇÃO

Com a vitória, o Barcelona respira aliviado e segue com esperanças de se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões. Após perder as duas primeiras partidas sem fazer gol, para Bayern de Munique e Benfica, respectivamente, os catalães agora têm três pontos. O Dínamo, na lanterna do grupo, tem só um.



SEQUÊNCIA

Barcelona e Dínamo de Kiev voltam a campo pela Liga dos Campeões somente daqui a duas semanas, no dia 2 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia.