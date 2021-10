Steve Bruce deixa o Newcastle na vice-lanterna do Campeonato Inglês - AFP

Publicado 20/10/2021 16:40

Newcastle - Após o anúncio da venda para um trilionário fundo de investimentos da Arábia Saudita, o Newcastle deu início a prometida reformulação. Penúltimo colocado na Premier League, o clube inglês anunciou nesta quarta-feira a saída de Steve Bruce, em comum acordo. Aos 60 anos, o treinador cogita a aposentadoria. Em entrevista ao 'The Telegraph', Bruce desabafou sobre a pressão e desgaste emocional sofridos nos últimos dois anos à frente do Newcastle.

"Não quero que minha esposa passe por isso de novo. Acredito que esse foi meu último trabalho. Houve um preço sobre toda a minha família, não posso ignorar isso. Estou com 60 anos e não sei se quero passar por isso (com ela) de novo... As pessoas me chamavam de cabeça de repolho inepto taticamente. Desde o primeiro dia", disse Bruce.

No fim de semana, ele alcançou a marca de 1.000 jogos como técnico profissional e pode encerrar a carreira de forma melancólica. O auxiliar Graeme Jones foi confirmado como o interino, mas a imprensa inglesa já aponta o inglês Frank Lampard, o italiano Antonio Conte e português Paulo Fonseca como os possíveis substitutos.

Fato é que o felizardo escolhido poderá ter à disposição cerca de R$ 1,5 bilhão para investir em reforços na próxima janela de transferências. Em penúltimo lugar no Campeonato Inglês , com três pontos em oito rodadas.