Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks estampa as cores da franquia no carro de Fórmula 1 - Divulgação/FIA

Atual campeão da NBA, o Milwaukee Bucks estampa as cores da franquia no carro de Fórmula 1Divulgação/FIA

Publicado 20/10/2021 18:01

Austin - A Fórmula 1 e a NBA, que teve a temporada 2021-2022 iniciada nesta terça-feira, estarão juntas neste final de semana Antes do GP dos Estados Unidos, que será disputado entre sexta e domingo no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, diversos pilotos participarão de um desafio de lance livre em uma meia quadra de basquete especialmente projetada no paddock do autódromo.

O desafio, que está marcado para esta quinta-feira, terá ainda uma série de lendas da NBA envolvidas, cujos nomes ainda não foram divulgados. Na ativação, todos estarão competindo por um prêmio de US$ 20 mil (aproximadamente R$ 111 mil, na cotação atual), que será doado para uma instituição beneficente.

Pelo lado digital, diversos conteúdos serão publicados nos canais de mídia social tanto da NBA como da Fórmula 1 nos próximos dias. Em uma espécie de "crossover esportivo", as imagens dos carros de Fórmula 1 com pinturas personalizadas para todas as 30 franquias da NBA prometem chamar atenção dos apaixonados pelas duas marcas gigantes do esporte mundial.

Além da Fórmula 1, a NBA fechou uma parceria com o Google e com o Google Pixel, novo celular da gigante da tecnologia. Pelo acordo, o Google se torna mecanismo de pesquisa oficial da liga americana de basquete, assim como parceiro oficial de insights de fãs, enquanto o Pixel será o "fan phone" oficial da NBA, da NBA G League a da NBA 2K League, além de parceiro de apresentação dos playoffs da liga.

A parceria, fechada por "vários anos", verá o conteúdo da NBA integrado nas plataformas do Google, incluindo seus aplicativos de busca, comércio eletrônico e "wayfinding". O Google e a NBA trabalharão no desenvolvimento de novas ferramentas digitais de engajamento de fãs, com tecnologias como 3D e realidade aumentada (AR) sendo integradas em ativações conjuntas.