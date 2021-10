Técnico do Barcelona nega retorno de Daniel Alves: 'Ninguém me disse nada' - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 20/10/2021 17:57

Rio - Nesta quarta-feira (20), Daniel Alves compareceu ao Camp Nou e assistiu à vitória do Barcelona por 1 a 0, sobre o Dínamo de Kiev, com gol do zagueiro Piqué, pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Em entrevista à TV oficial do clube, o lateral-direito deixou claro que estaria disposto a jogar pelo time espanhol novamente.

"É um prazer e uma honra regressar à minha casa depois de tanto tempo. Sinto falta do Barça. Vivi tantas coisas maravilhosas aqui. Voltar é um flashback maravilhoso", disse Daniel Alves, à TV oficial do Barcelona.

Daniel Alves atuou pelo Barcelona entre 2008 e 2016, e vestiu a camisa do clube espanhol em 391 jogos, marcou 21 gols e criou 101 assistências. No currículo, o jogador conquistou 23 títulos na equipe espanhola, entre eles três edições da Liga dos Campeões. Atualmente, o lateral-direito está sem clube desde que rescindiu com o São Paulo, em junho.