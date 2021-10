Cristiano Ronaldo - Getty Images

Publicado 20/10/2021 19:37

Rio - A apresentadora Bárbara Coelho, da TV Globo, teve que aguentar a zoeira dos internautas na tarde desta quarta-feira. A jornalista criticou o desempenhou de Cristiano Ronaldo quando o Manchester United perdia por 2 a 0 para a Atalanta, dizendo que ele "não foi visto em Manchester". No entanto, o clube inglês conseguiu a virada no segundo tempo, e justamente com um gol do português nos acréscimos.