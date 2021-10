Supporters of Union Berlin are gathered in the Oude Haven, prior to the start of the Europa League Conference football match Feyenoord vs Union Berlin in Rotterdam on October 21, 2021. - Union Berlin club officials, including board members, were attacked on October 20, 2021 in the night by hooligans in a Rotterdam restaurant, Feyenoord lamented on October 21, 2021. (Photo by Robin UTRECHT / ANP / AFP) / Netherlands OUT - AFP

Publicado 22/10/2021 15:05

Uma grande confusão marcou a partida entre Feyenoord e o Union Berlin, no Feyenoord Stadium, pela Liga Europa. Segundo a polícia local, tudo começou quando centenas de torcedores do time alemão não apresentaram testes da Covid-19 necessários para entrar no estádio holandês.

Com isso, alguns fãs que estavam na torcida visitantes se revoltaram e entraram em confronto os policiais. Segundo o jornal “Bild”, a confusão acabou com 75 prisões e alguns alemães foram até atacados por cães policiais.