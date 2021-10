Gerson caracterizado de Coringa - Reprodução

Gerson caracterizado de CoringaReprodução

Publicado 25/10/2021 09:30

Rio - A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras vem crescendo a cada dia. Finalistas da Libertadores, as duas equipes se enfrentam no dia 27 de novembro, no Uruguai. Um dos principais jogadores do elenco paulista, o meia-atacante Dudu "bombou" nas redes sociais neste fim de semana ao se fantasiar de Coringa, personagem que é vilão nos quadrinhos e nas telinhas, inimigo do Batman. Porém, a fantasia do atleta fez com que muitos lembrassem de um ex-jogador do Flamengo, o meia Gerson.

Gerson, que defendeu o Flamengo de 2019 a 2021, era chamado de Coringa pelos torcedores do Flamengo. O jogador também chegou a se fantasiar do personagem, durante a festa do título da Libertadores em 2019. A intenção de Dudu pode não ter sido rivalizar com o ex-rubro-negro, porém, um torcedor palmeirense alfinetou ao comentar a imagem do atleta alviverde: "O verdadeiro Coringa", escreveu.

Na imagem divulgada nas redes sociais, Dudu estava ao lado da namorada Paula Caroline Campos, que estava vestida de Arlequina, par romântico do Coringa.