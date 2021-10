A estrela de Suárez voltou a brilhar em mais uma decisiva atuação no Metropolitano - AFP

A estrela de Suárez voltou a brilhar em mais uma decisiva atuação no Metropolitano AFP

Publicado 24/10/2021 18:51

Madri - Em compromisso que valia a liderança do Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Real Sociedad empataram em 2 a 2 neste domingo, no Metropolitano, graças a Luis Suárez. Os visitantes saíram na frente com gols de Sorloth e Isak, mas os colchoneros reagiram com dois gols do astro uruguaio.

Já o início da partida deste domingo, a Real Sociedad foi ao ataque para buscar abrir o placar rapidamente, sendo eficaz aos sete minutos de jogo. O time visitante conseguiu marcar após assistência de Alexander Isak para Alexander Sorloth.

Após sofrer o gol, a equipe do Atlético de Madrid foi ao campo ofensivo para buscar um empate e responder a Real Sociedad. Mesmo com nove finalizações, a equipe colchonera não conseguiu fazer um gol na primeira etapa, e o placar foi mantido.

No segundo tempo do confronto, a Real Sociedad já conseguiu ampliar a sua vantagem nos primeiros minutos quando, aos três, marcou mais um gol. O time visitante foi efetivo com o atacante Alexander Isak para fazer o seu segundo gol.

Pouco depois do segundo gol marcado pela Real Sociedad, os colchoneros seguiram no ataque ainda em busca de um empate. Aos dezesseis minutos da etapa final, o time de Diego Simeone conseguiu diminuir com um gol de Luis Suárez, e depois empatou com mais um gol de Luisito, agora em cobrança de pênalti.

O Atlético de Madrid enfrenta o Levante nesta quinta-feira, às 16h30. A Real Sociedad também atua nesta quinta-feira, mas às 14h, contra o Celta de Vigo.