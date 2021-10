Hulk marcou o gol de empate - Pedro Souza/Atlético-MG

Publicado 24/10/2021 18:23 | Atualizado 24/10/2021 18:24

O Atlético-MG aproveitou a derrota do Flamengo no clássico com o Fluminense, no sábado, e fez o seu dever de casa para ampliar a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Com a vitória de virada por 2 a 1 sobre o Cuiabá, no Mineirão, o Galo chegou a 59 pontos em 27 rodadas, 13 a mais do que o Rubro-Negro, que está em terceiro com dois jogos a menos. Em segundo está o Fortaleza, com 48 pontos em 28 partidas.



Com um público de mais de 30 mil pessoas no Mineirão, o Atlético-MG saiu atrás no placar logo no primeiro minuto de jogo, com um gol contra de Nathan Silva. O zagueiro tentou recuar para Everson, mas o passe foi tão ruim que o goleiro não dominou e a bola entrou.



Mas nem deu tempo de lamentar. Dois minutos depois, Hulk empatou em jogada ensaiada de escanteio. A arbitragem chegou a anular, mas com o auxílio do VAR validou o lance. No fim do primeiro tempo, Jair marcou de cabeça o gol da virada. Após o intervalo, o Galo chegou a marcar o terceiro, mas foi anulado por causa da mão na bola de Hulk.