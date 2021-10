Galvão Bueno - Tv Globo/Divulgação

Galvão BuenoTv Globo/Divulgação

Publicado 24/10/2021 17:20

O narrador da Globo Galvão Bueno vai finalmente estrear a peça de teatro 'No Palco com Galvão', que estava planejada para 2020 e teve de ser interrompida por causa da pandemia. Segundo o portal 'Notícias da TV', o espetáculo estreia nos próximos meses, em 2022.



O portal divulgou detalhes do roteiro da empreitada artística do narrador, que seria um sonho de infância. Na peça, inclusive, ele abre o espetáculo falando sobre isso.



"Vocês me conhecem como narrador e apresentador, mas meu sonho mesmo era brilhar num palco como este. Quando criança eu sonhava com isso, trabalhar no teatro, no radioteatro. Pouca gente sabe, mas meu DNA é artístico. Ok, vão dizer que não tenho DNA, que eu tenho pedigree. Não importa, mas eu sou do show, do espetáculo", diz trecho do roteiro.



Após essa cena, Galvão canta um tango. Isso mesmo. O narrador vai interagir com um coordenador de transmissão fictício, em uma preparação para uma transmissão. Ao questionar o que faria caso o sinal da "transmissão" caísse, o profissional diz: "Aí você canta um tango". Essa é a deixa para o narrador cantar o tango "A Media Luz" durante dois minutos.



Depois, em uma história sobre Ayrton Senna, Galvão vai quebrar um tabu da TV e falar até palavrão, como mostra o roteiro. A ideia é fazer com que as pessoas caiam na risada nesse momento.



"Na Argentina, voltando de uma corrida na Austrália, eu, Reginaldo [Leme] e o Berger [Gehrard Berger, ex-piloto de Fórmula 1] conseguimos pegar o passaporte do Ayrton e, enquanto esperávamos pelo embarque para o Brasil, trocamos a foto do passaporte do Ayrton Senna. Aí eu não sei como falar isso... Tem crianças aí na plateia? Tem senhoras? Bem, amigos, chegar é uma coisa, ultrapassar é outra. E eu estou aqui ultrapassando a linha da decência, mas vocês vão me entender. E acho que do alto dos meus 71 anos de idade, eu posso dizer que pegamos uma revista Playboy, com fotos bem ousadas e recortamos uma. Com muito cuidado, colocamos a foto de uma, de uma x... sobre a foto do Ayrton", brincou.