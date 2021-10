Piqué quer continuar no Barcelona, mas ressalta que não quer ser reserva - Foto: LLUIS GENE/AFP

Piqué quer continuar no Barcelona, mas ressalta que não quer ser reserva

Publicado 24/10/2021 15:18

Rio - Neste domingo (24), o zagueiro Gerard Piqué afirma que tem um plano de aposentadoria. Aos 34 anos, o jogador espanhol revela deseja de encerrar a carreira no Barcelona, mas ressalta que quer jogar como titular e não aceita ser reserva.

"Eu quero me aposentar no Barça. Estou seguro disso. O que não aceito é encerrar minha carreira sendo reserva. Se forem três meses nessa condição, tudo bem. Mas uma temporada inteira sem jogar e no banco? Isso não me agrada", disse zagueiro Gerard Piqué em entrevista ao El País.

Além disso, o zagueiro veterano comenta sobre a saída de Messi do Barcelona, que causou impacto no mundo do futebol e também para o torcedor catalão.

O jogador de 34 anos também falou sobre a saída de Messi, que impactou o mundo do futebol e, principalmente, o torcedor catalão. "Entendo de números, porém o Fair Play financeiro é algo que não compreendo tão bem. Mas acho que se Leo (Messi) tivesse renovado, os valores iam ser muito complicados...".

Jogador está no Barcelona desde 2008 e é uma das referências do time espanhol. Anteriormente, Piqué atuou pelo Manchester United e ficou apenas uma temporada emprestado ao Zaragoza antes de assinar com o clube catalão. O currículo do atleta é recheado com oito Campeonatos Espanhóis e quatro Liga dos Campeões, sendo três pelo Barça e uma pelo United.