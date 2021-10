Ex-jogador do Fluminense sofre concussão e tem perda de memória - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 24/10/2021 13:29

Rio - No últimos sábado, o meio-campista Junior Sornoza, ex-Fluminense, e emprestado à LDU pelo Corinthians, sofreu uma forte entrada e acabou batendo com a cabeça no gramado, durante o duelo contra o Independiente del Valle. Devido ao impacto, o meia equatoriano sofreu uma concussão cerebral e foi levado ao hospital para realizar exames.

O meia Sornoza chegou a perder sua memória recente, o que gerou apreensão entre os familiares. Por outro lado, como a região foi atingida, o impacto para o jogador não conseguir se lembrar de fatos que ocorreram antes, é normal para os médicos.

Dentro de campo, o Del Valle venceu a LDU por 2 a 0, e se manteve na liderança do Campeonato Equatoriano. O meia Sornoza seguirá em observação e deve passar por mais exames antes de retornar aos gramados.