Rafael Silva voltou a competir no judô após dois anos - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 24/10/2021 14:22

Foram dois anos longe do tatame por causa de uma punição ao testar positivo no exame antidoping. Mas finalmente Rafaela Silva pôde voltar a competir e estrear pelo Flamengo. A campeã olímpica da Rio-2016 venceu as duas lutas da melhor de três com Jessica Pereira, atual campeã carioca do peso leve (até 57 kg), e se garantiu na delegação do Rio de Janeiro que disputará o Campeonato Brasileiro Sênior de judô.



"Estou muito feliz de voltar às competições e representar a Nação pela primeira vez. Feliz pela vitória, foi uma luta dura. Fiquei dois anos sem treinar e competir, e a Nação me recebeu da melhor maneira possível. É só gratidão, a energia positiva de vocês contribuiu para a minha vitória", disse Rafaela Silva em vídeo no Twitter do Flamengo.

A comemoração depois da vitória foi com festa. Você é MUITO braba e merece esse momento, @Rafaelasilvaa! #FlaJudô #TimeFlamengo pic.twitter.com/j5rgxzVXnR — Time Flamengo (@TimeFlamengo) October 24, 2021

A próxima competição de Rafaela Silva será o Mundial Militar, em Paris, já nesta quinta-feira. Depois, ela voltará a competir no Campeonato Brasileiro Sênior, entre os dias 22 e 27 de novembro, em Pindamonhangaba (SP).



Pega no exame antidoping com a substância fenoterol, Rafaela Silva perdeu o ouro Pan-Americanos de Lima, em 2019. Suspensa, ele retornou aos treinos no Flamengo e teve menos de dois meses para se preparar para a seletiva deste domingo, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan).