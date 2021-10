Jogadores do Real Madrid comemoram o segundo gol no clássico com o Barcelona - AFP

Publicado 24/10/2021 13:52

Como nos três últimos clássicos, o Real Madrid derrotou o Barcelona por 2 a 1, desta vez no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Na primeira etapa, Vinícius Júnior infernizou a defesa catalã, mas foi Alaba quem marcou o primeiro gol merengue. No segundo tempo, equipe de Carlo Ancelotti segurou a pressão culé e ampliou o resultado com Vásquez. Aguero ainda descontou para os mandantes no último minuto do confronto.

QUEM NÃO FAZ, LEVA

O Barcelona teve a primeira grande chance de sair na frente aos 24 minutos após ótima jogada individual de Depay pelo lado esquerdo, que rolou para Dest finalizar sem marcação dentro da área, mas para longe. Aos 31, Vinícius Júnior, que infernizou a vida de Mingueza, driblou o lateral culé e acionou Rodrygo no ataque, que encontrou Alaba no lado esquerdo sozinho. O austríaco infiltrou na área e soltou uma bomba para abrir o placar para o Real Madrid.



BUSCOU O GOL

Aos 34 minutos, a equipe da Catalunha tentou responder ao gol com Piqué aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando com muito perigo, mas pela linha de fundo. No final da primeira etapa, Ansu Fati também teve a chance de empatar o marcador após jogada pelo lado canhoto, mas teve a finalização travada.

ASSIM NÃO, BENZEMA

Na segunda etapa, o Real Madrid chegou com muito perigo aos 26 minutos com Modric sendo lançado dentro da área e encontrando o Benzema livre de marcação para finalizar em cima de Ter Stegen. Mais tarde, o francês recebeu cruzamento de Mendy na pequena área e furou a bola na hora de empurrar para o fundo da rede.



NOS ACRÉSCIMOS

Nos acréscimos da segunda etapa, o Real Madrid armou um rápido contra-ataque com a defesa do Barcelona desmontada. Asensio foi encontrado em profundidade e finalizou para ótima defesa de Ter Stegen. No rebote, Lucas Vásquez empurrou para o fundo das redes. No último minuto, Dest fez linda jogada pela direita e cruzou para Aguero diminuir o placar, mas não houve mais tempo para os blaugranas reagirem.