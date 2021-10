Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 24/10/2021 14:46

O futebol carioca perdeu uma importante figura das décadas de 60 e 70. Morreu neste domingo aos 85 anos o ex-goleiro Ubirajara Gonçalves Motta, que teve passagens importantes por Flamengo, Botafogo e Bangu.



A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro lamenta o falecimento do ex-goleiro Ubirajara Motta, que fez história com as camisas do Bangu, Botafogo e Flamengo. A FERJ deseja força a amigos e familiares nesse momento de profunda dor. Descanse em paz, Ubirajara Motta. pic.twitter.com/kie0lDlmWC — FERJ (@FFERJ) October 24, 2021

Ubirajara foi o goleiro do último título de Campeonato Carioca do Bangu, em 1966. Nessa época, chegou a figurar na pré-lista da Copa do Mundo. No clube da Zona Oeste, ele jogou de 1959 a 1968, quando se transferiu para o Botafogo.



No Alvinegro, conquistou o Brasileiro e o Carioca de 1968. Mas sua passagem pelo clube ficou marcada por um lance polêmico na final de 1971, contra o Fluminense. Quando ia sair para cortar um cruzamento, Ubirajara foi empurrado por Marco Antônio e a bola sobrou para Lula marcar o gol do título do Tricolor.



Esse lance foi lembrado por muitos anos pela falta não marcada. Apesar da polêmica, Ubirajara e Marco Antônio se divertiam juntos quando falavam sobre o lance.



O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do ex-goleiro Ubirajara Motta, campeão carioca com o Manto dos Cariocas de 1972 e 1974. Descanse em paz, Ubirajara. Que Deus conforte os amigos e familiares neste momento.



Obrigado por tudo. #CRF pic.twitter.com/anZLUDcS9c — Flamengo (@Flamengo) October 24, 2021

No ano seguinte, Ubirajara foi para o Flamengo, onde conquistou o Campeonato Carioca de 1972 e 1974, e se aposentou em 1975. O ex-goleiro também organizou a despedida de Garrincha, quando exerceu o cargo de presidente da Fugap (Fundação de Garantia do Atleta Profissional).



Ubirajara morreu de causas naturais e será enterrado neste domingo no cemitério Jardim da Saudade, na Zona Oeste.