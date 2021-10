Com faro de gol para lá de apurado, Giovanni Simeone fez os quatro gols da goleada sobre a Lazio - Edoardo Grigolini/Hellas Verona

Publicado 24/10/2021 15:35

Verona - Diego Simeone certamente está orgulhoso pelo show protagonizado pelo filho primogénito, Giovanni, na impiedosa goleada de 4 a 1 Hellas Verona sobre a Lazio, neste domingo, no

Estádio Marcantonio Bentegodi. Com os quatro gols marcados, o atacante, de 26 anos, quebrou um jejum de 63 anos, pois Emanuele Del Vecchio, em 1958, havia sido o último jogador do clube a marcar quatro gols ou mais. Na ocasião, Del Vecchio anotou cinco.





Ídolo no futebol italiano, Diego Simeone, atual técnico do Atlético de Madrid, deixou saudade no país pela história escrita ao vestir as camisas de Pisa, Inter de Milão e da própria Lazio no país. Emprestado pelo Cagliari, Giovanni Simeone é um dos destaques do Verona, que, com 11 pontos, ocupa o 11º lugar na Série A.

Do banco de reservas da Lazio, Romano Floriani acompanhou o show de Simeone. O zagueiro, de 18 anos, é bisneto do ditador Benito Mussolini, primeiro-ministro da Itália de 1922 a 1943 após um golpe fascista. Os Ultras, facções organizadas do clube da capital, mantêm relação estreita com grupos de extrema direita.