Superliga de Vôlei 2021-2022 Reprodução

Publicado 26/10/2021 17:05

Rio - A Superliga masculina de vôlei começou e o esporte se consolida como um dos preferidos do público brasileiro. A exibição da rodada dupla que marcou o início das transmissões, no sábado (23), fez com que o SporTV2 fosse líder entre os canais esportivos da TV por assinatura.

Em comparação com os últimos anos, esta foi a melhor estreia de uma temporada da Superliga em suas transmissões. A emissora exibiu rodada dupla com os confrontos entre Sada Cruzeiro e São José, e Vôlei Renata e Sesi-SP.

Na próxima sexta-feira, dia 29, começa a competição feminina e o SporTV2 vai exibir também dois jogos: às 18h30, o atual campeão Minas enfrenta o Valinhos; e na sequência, às 21h, o Sesi-Bauru mede forças com o Sesc-Flamengo.