Flamengo - O rubro-negro carioca soma 17 participações na Libertadores, chegando 2 vezes na final, conquistando-as: 1981 e 2019. - EFE/Antonio Lacerda

Publicado 26/10/2021 16:22

Rio - O pai do Reinier, Mauro Brasília, lamentou as poucas oportunidades que seu filho tem de jogar com a camisa do Borussia Dortmund. Em entrevista à "Goal", o ex-atleta de futsal lamentou que o processo do jovem na Europa não está saindo como o esperado, mas afirmou que há clubes interessados na promessa revelada no Flamengo.



"Apesar desse pequeno atraso no início de sua carreira profissional na Europa, Reinier segue sendo um nome de prestígio entre outros clubes grandes. O Dortmund perde dia após dia a chance de desenvolver e desfrutar de um jovem talentoso, como é sua tradição, embora o jogador não seja seu patrimônio. É uma pena para os dois".

Em sua primeira temporada com a camisa aurinegra, Reinier foi comandado por Lucien Favre e Edin Terzic, mas não conseguiu sem muito aproveitado por nenhum dos dois treinadores. O atleta participou de 19 partidas, sendo apenas uma como titular.

Na atual campanha, e sendo treinado por Marco Rose, a joia da Gávea jogou somente seis confrontos, sendo todos começando do banco de reservas. O contrato do camisa 20 com o Dortmund termina em 2022, mas o Real Madrid pode antecipar o retorno do meia-atacante e buscar um novo clube para que Reinier tenha mais minutos em campo.