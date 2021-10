Sven Augusti - Reprodução

Publicado 26/10/2021 14:48

Na noite da última segunda-feira (25), Sven Augusti, jogador de Pólo Aquático da equipe da Lazio, da Itália, acabou causando um acidente grave enquanto caminhava nu pela estrada.

Ao tentar desviar do atleta, um carro do modelo Smart acabou capotando. A gravidade do acidente levou as duas pessoas que estavam no veículo, com idades de 22 e 23 anos, para o hospital.

Sem muita fama no esporte que disputa, o croata teve o seu nome publicado na maioria dos jornais italianos pelo episódio vivido, que pode ser considerado, no mínimo, bizarro.