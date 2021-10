Troféu do Campeonato Brasileiro - divulgação

Troféu do Campeonato Brasileirodivulgação

Publicado 26/10/2021 14:19

Rio - Lanterna da Série A, a Chapecoense aprovou na noite da última segunda-feira a a resolução que constitui a aplicação do modelo de clube-empresa. Com a participação de conselheiros e sócios, o projeto passou com grande maioria, tendo apenas dois votos contrários. Apesar do resultado, ainda há mais um passo antes da oficialização do modelo, todas as propostas recebidas precisam passar pela apreciação do Conselho Deliberativo do clube.

Um dos caçulas da Série A, o clube catarinense tem uma dívida avaliada em mais de R$ 120 milhões. O projeto clube-empresa foi autorizado após sanção da Lei 14.193, em agosto de 2021. Ele prevê que os clubes que adotarem o modelo poderão emitir títulos de dívida e lançar ações na bolsa de valores.



Atualmente, os clubes de futebol no Brasil são associações civis sem fins lucrativos. A proposta, chamada de Marco Legal do Clube-empresa, prevê estímulos para a conversão ao modelo da SAF. Não há obrigatoriedade de que os clubes se transformem em empresas.

Alguns clubes brasileiros vem sendo alvos de rumores de supostos interesses de investidores estrangeiros. O Cruzeiro e o América-MG vem procurando aproximar os laços com alguns empresários internacionais.