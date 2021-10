Neto, apresentador da Band - Foto: Reprodução/TV Band

Publicado 26/10/2021 13:26

Rio - Neto protagonizou uma cena hilária na última segunda-feira. Enquanto estava no ar pela Rádio Bandeirantes, o apresentador acompanhava o programa "Tá na área", do SporTV, e percebeu que o repórter Luiz Teixeira aparecia ao fundo do programa, na redação. O ex-jogador não pensou duas vezes e logo ligou para brincar com o colega.

"O grande Luiz Teixeira lá no fundo, nos bastidores lá da Rede Globo. Como chama esse rapaz de bermuda? Marco Aurélio. Aí está a reunião dos três chefes lá, falando: 'Aqui, pá, Galvão Bueno arrebentou nóis'. (...) Vamos ligar! Vamos ligar! Vou ligar para ele! Vamos ver se ele vai atender! Tô ligando aqui! Aí meu Deus do céu! Ele vai ter que atender!", disse Neto antes de realizar a ligação.

"Deixa eu te falar, você está ao vivo na Rádio Bandeirantes. A gente está vendo você agora mexendo no Twitter. Sai do WhatsApp! Da tchau para nós! Dá tchau que nós estamos te vendo! Nós estamos assistindo você! Um beijo para você, meu querido!", brincou o apresentador após o colega atender.