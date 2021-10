Ronaldinho, Messi e Eto'o - Reprodução

Publicado 26/10/2021 12:34

O ex-jogador Samuel Eto'o, que fez história no Barcelona ao lado de Lionel Messi e Ronaldinho, sempre teve uma vida cercada de polêmicas.

Seu jeito característico rendeu-lhe inúmeras críticas e também muitos seguidores, embora a polêmica não o tenha abandonado mesmo após pendurar as chuteiras. Agora, fora dos campos, o ex-jogador de futebol está envolvido em um caso de paternidade do qual não está dando atenção e que pode colocá-lo em sérios problemas com a lei.

A jovem Erika do Rosario Neves reclama o teste de paternidade de Samuel Eto’o, apontando ser sua filha e fruto de uma suposta relação que o atacante teve com sua mãe, Adilnelsa do Rosário.

Porém, o ex-futebolista ignora a Justiça há mais de dois anos, os mesmos anos que se passaram desde que a jovem solicitou o exame de DNA e uma pensão de 1.500 euros mensais. Porém, até o momento, o jogador não pagou a quantia e já soma uma dívida de 60 mil euros, algo em torno de R$ 387 mil.

Por este motivo, Samuel Eto'o pode enfrentar uma pena de prisão por não pagar suas dívidas, conforme relatado pelo jornal 'El Español' nas últimas horas. A informação é confirmada por Fernando Osuna, advogado da jovem.

“Ele não pagou, mas é obrigado. Você pode ir para a cadeia se não pagar. Além da Justiça apreender o que você tem, que é muito, você pode ir para a cadeia porque na Espanha é um crime. Não queremos fazer sangue e se ele pagar, ótimo. Porém, se continuarem a se recusar, iremos apresentar uma queixa por violação dos deveres familiares. Ou, ainda assim, por abandono familiar”, explicou.

Se seguir com essa postura, Samuel Eto'o poderá enfrentar outro problema com o sistema de justiça espanhol. Se o juiz entender que existe uma clara “fraude da lei” e um “abuso de direitos" por parte do ex-jogador, ele pode até sistematicamente ser declarado pai da jovem, mesmo sem a comprovação com exame.