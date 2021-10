Troféu da Série B - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 26/10/2021 11:00

Rio - A Série B de 2021 teve recorde de participação de clubes considerados grandes. Botafogo, Cruzeiro e Vasco disputam o torneio, além de equipes importantes do futebol nacional como Coritiba, Vitória, Guarani, Goiás, entre outros. Porém, em 2022, o número de gigantes na competição pode aumentar. Existe o grande risco de quatro equipes gigantes disputarem a competição.

Dos três grandes que disputam a Série B no momento, apenas o Botafogo está próximo do acesso. De acordo com informações do portal "Infobola", o Glorioso, que está em segundo lugar na tabela, tem 92% de chances de voltar à Série A. Em sexto lugar, o Vasco aparece com 15% e corre muito risco de continuar na Segundonda. Já o Cruzeiro não tem mais chances matemáticas de retornar à Série A em 2022.

Na Série A, ao menos dois gigantes correm muito risco de rebaixamento. O Grêmio e o Santos estão neste momento no Z-4. De acordo com o "Infobola", o clube gaúcho tem 58% de risco de ser rebaixado. O Peixe aparece com 40%. Além deles, o São Paulo ainda luta contra o rebaixamento, porém, aparece com risco menor: 8%. Outros campeões brasileiros como Sport e Bahia também lutam ponto a ponto contra a queda.

Caso as situações de momento sejam mantidas, a Série B de 2022 irá contar com Vasco, Cruzeiro, Santos e Grêmio. Ao todo, seriam 9 títulos da Libertadores disputando o torneio (Três dos paulistas e três dos gaúchos, dois dos mineiros e um dos cariocas). Um recorde absoluto na história da competição.