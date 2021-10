Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 25/10/2021 19:56

O ex-jogador de futebol paraguaio Joel Villalba, de 45 anos, foi executado a tiros na porta de casa na cidade de Pedro Juan Caballero, nesta segunda-feira, no Paraguai. A cidade faz fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul e vem tendo destaque na imprensa pelo número recente de execuções a luz do dia.



Durante a carreira, Joel defendeu o 2 Mayo, time que atualmente está na segunda divisão do Paraguai. Depois de se aposentar, ele trabalhava na cidade como advogado. Não se sabe ainda a motivação do crime.

O pai de Joel também foi atingido pelos disparos, e socorrido para uma unidade de saúde, segundo o jornal paraguaio ABC Color. Dois homens, em uma motocicleta, se aproximaram, o garupa desceu e efetuou diversos disparos.