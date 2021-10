Messi - AFP

MessiAFP

Publicado 25/10/2021 18:25

Rio - O ex-jogador do Barcelona, Thierry Henry, fez uma análise sobre o desempenho de Messi no PSG, após o empate do Paris por 0 a 0 com o Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês. O ex-colega do craque argentina afirma que o jogador está "isolado" dentro de campo.

"Está isolado, não toca muito na bola. Não diria que está triste, mas vejo-o muito isolado. Prefiro vê-lo a jogar no centro. Não creio que consiga fazer a diferença pela direita. Voltar para o centro pode lhe dar ritmo. É preciso encontrar uma solução para que eles (Messi, Neymar e Mbappé) possam jogar juntos. Não tenho os dados exatos a nível tático, mas [na direita] tem menos impacto. Tem participado com pouca frequência", disse o ex-jogador Thierry Henry ao Amazon Prime Video.



Além disso, Henry destaca que o PSG "pertence" o meia-atacante Mbappé e que por causa do jogador francês, o Paris consegue ter boas atuações durante as partidas.

"Messi não fala muito, ele faz isso com a bola. Neste momento, a equipe pertence ao Kylian [Mbappé]. É ele quem faz o PSG brilhar. A bola o procura mais. Se houver mais de um piloto, a equipe não pode jogar, e nesta equipe há muitos. Não estão jogando no mesmo ritmo", concluiu.



O PSG é o líder isolado do Campeonato Francês e soma 28 pontos, sete a mais que o segundo colocado, Lens. Com a camisa do Paris, o meia Lionel Messi soma sete partidas e três gols marcados.