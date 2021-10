Rio de Janeiro - 23/10/2021 - MARACANÃ..Fluminense enfrenta o Flamengo esta noite no Maracanã pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021..FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C....IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu.uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o.Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou.usar a imagem....IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution..Commercial use is prohibited unconditionally by its author and.Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the.author or use the image....IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El.uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football.Club. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - Lucas Mercon/Fluminense

Publicado 25/10/2021 18:56

Rio - A vitória do Fluminense no clássico contra o Flamengo, no último sábado, não foi surpresa para o apresentador André Rizek. Durante o podcast "A Mesa", o jornalista do Grupo Globo chamou atenção para o bom retrospecto recente do Tricolor diante do rival.

“O Fluminense antes desse jogo tinha derrotado o Flamengo nas duas partidas de Campeonato Brasileiro disputadas em 2021. Uma pelo Brasileiro do ano passado e outra no primeiro turno deste ano. Ganhou no Carioca com reservas, empatou uma e perdeu outra na final do Carioca. O retrospecto é favorável ao Fluminense. Inclusive o Fluminense sabe enfrentar esse ‘Super Flamengo’, coisa que os outros times, como o Palmeiras, não conseguem fazer. De 2019 para cá o Fluminense consegue, está entrosado, mesmo com os desfalques do Nino e do Fred, era mais inteiro. O Flamengo foi completamente desmantelado”, afirmou Rizek.



“O Éverton Ribeiro, na ausência do Arrascaeta, foi muito tímido. O treinador não conseguiu fazer o Éverton trabalhar mais, assumir a responsabilidade. Achei estranho as pessoas encararem a partida como um tropeço do Flamengo. Era 50% a 50%. O Fluminense soube aproveitar os problemas do Flamengo", completou.