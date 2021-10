Kimmich - Divulgação

KimmichDivulgação

Publicado 25/10/2021 19:29

O meio-campista do Bayern e da seleção alemã, Joshua Kimmich (confira galeria abaixo), se recusou a tomar a vacina contra o Covid-19. A informação foi confirmada pelo próprio jogador, em entrevista após a vitória do Bayern sobre o Hoffenheim, pela Bundesliga, no último sábado.



O atleta é um dos cinco jogadores do clube de Munique que ainda não foram vacinados (os outros nomes não foram revelados).

"Sim, não me vacinei. Ainda tenho algumas dúvidas sobre estudos de longo prazo. Cumpro todas as medidas de segurança, não sou negacionista da covid-19 ou antivacina. Existem algumas pessoas que têm dúvidas e elas têm as suas razões", disse Kimmich ao jornal Bild, da Alemanha.



O jogador reitera que isso não quer dizer que ele não será vacinado.