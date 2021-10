Zidane pretende seguir como técnico - AFP

Publicado 26/10/2021 09:30 | Atualizado 26/10/2021 09:39

Rio - Zinedine Zidane não está interessado em substituir Ole Solskjaer no Manchester United, segundo a "ESPN". As informações indicam que o técnico não está com pressa para voltar a trabalhar e deve ter a opção de comandar a França após a saída de Didier Deschamps.



O ex-comandante do Real Madrid, que deixou a equipe merengue após o fim da última temporada, surgiu como um dos possíveis substitutos nos Red Devils. Solskjaer, que já era contestado por parte da torcida, perdeu quase todo o apoio após a goleada sofrida para o Liverpool no último final de semana.

Até o momento, o nome que mais demonstrou interesse em assumir o cargo foi o de Antonio Conte. O italiano quer dirigir um clube que tenha condições de lutar pelo título da Champions League, objetivo que espera alcançar em sua próxima jornada.

E o elenco do Manchester United, principalmente após os investimentos realizados na última janela de transferências, oferece potencial para lutar pelos principais títulos do ano. No entanto, os Diabos Vermelhos já saíram da Copa da Liga Inglesa e estão em uma situação delicada na Premier League.