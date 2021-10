Lorena González perdeu o seu emprego - Reprodução

Publicado 26/10/2021 11:50

Rio - A jornalista espanhola Lorena González foi demitida da TVE após fazer um comentário racista sobreo jogador do Real Madrid, Eduardo Camavinga. Após a chegada do angolano, naturalizado francês, ao clube espanhol, Lorena, que não sabia que o microfone estava aberto, falou: "Esse cara é mais preto do que o terno". Na ocasião, o atleta estava utilizando um terno preto.

"Foi um erro, pelo qual pedi perdão e já tem consequências importantes. Não sou mártir nem exemplo de nada, mas isso fez com que eu fosse abruptamente afastada da TVE e agora estou desempregada. Pedi perdão por um erro, por um comentário que supostamente fiz com o microfone fechado, mas não vou me desculpar por um comentário racista porque nunca o fiz", afirmou Lorena em participação na Rádio Marca.



A jornalista afirmou que conversou com Camavinga após o episódio e que o jogador não se sentiu ofendido.

"Falei pessoalmente com Camavinga, e em nenhum momento ele se ofendeu. Pratico esta profissão há 11 anos e procuro exercê-la com o maior respeito. É um deslize, mas não é como tentar acabar com a carreira de ninguém", disse.