Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras - Reprodução

Publicado 26/10/2021 12:17

Rio - O ex-jogador do Botafogo, São Paulo e Atlético-MG, Cicinho, opinou sobre a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras. Na opinião do ex-atleta da seleção brasileira, o Rubro-Negro irá vencer o torneio com tranquilidade.

"Flamengo vai passar o carro em cima do Palmeiras. É 'favoritaço'. O Palmeiras tem um ótimo time, mas o Flamengo... E outra, para chegar no Mundial, e jogar de igual para igual contra europeu, só o time do Flamengo. Se não, o Palmeiras vai lá para passear de novo", afirmou em participação no programa "Arena SBT".

Finalistas da Libertadores, Flamengo e Palmeiras se enfrentam no próximo dia 27 em Montevidéu. Os dois clubes lutam pelo terceiro título da principal competição de clubes da América do Sul.