Capa do Diário 'As' é só elogios a Vinicius JrDivulgação/AS

Publicado 26/10/2021 12:45

Um dos nomes do Real Madrid na temporada, Vinicius Jr voltou a ser destaque na imprensa espanhola após a boa atuação na vitória por 1 a 0 sobre o Barcelona, no Camp Nou. O 'Diário As' chamou o jovem revelado pelo Flamengo de 'superstar' em sua capa e não poupou elogios.



Na matéria, o jornal espanhol diz que Vinicius Jr fez "ações espetaculares" e o chamou de "o jogador mais quente da Liga". O texto também diz que o brasileiro é líder em dribles e tem eficácia de finalizações próxima à do companheiro Benzema, além de ser o terceiro jogador mais veloz da Europa.



No levantamento publicado, Vinicius Jr é o quinto jogador da temporada atual do Campeonato Espanhol em chutes certos, com efetividade de 0,41, próximo a Benzema, que tem 0,5. Além disso, o brasileiro tem 29 dribles certos e está isolado em primeiro lugar no fundamento.



Em relação à velocidade, a matéria cita dados estatísticos da Uefa na Liga dos Campeões, que diz que Vinicius Jr tem média de 38,5 km/h, ficando atrás apenas de Marco Antonio, do Shakhtar Donetsk, e de Miranchuk, da Atalanta, ambos com 38,6 km/h. Além disso, o brasileiro é o terceiro com mais quilômetros percorridos nas três primeiras rodadas da competição.