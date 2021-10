Guerrero estreou pelo Internacional em 2019, mas sai antes do fim do contrato - Ricardo Duarte/Internacional

Guerrero estreou pelo Internacional em 2019, mas sai antes do fim do contratoRicardo Duarte/Internacional

Publicado 26/10/2021 13:21 | Atualizado 26/10/2021 13:22

Em comum acordo, Internacional e Paolo Guerrero assinaram na manhã desta terça-feira a rescisão de contrato. O centroavante de 37 anos está livre no mercado para a temporada de 2022, já recebeu sondagens de clubes do Brasil e do exterior, mas antes espera se recuperar das dores no joelho direito, que vem sentindo após duas cirurgias desde 2020.

"O Sport Club Internacional e o atleta Paolo Guerrero, após interesse mútuo, ajustaram o término antecipado do contrato de trabalho. Grande ídolo do futebol peruano e com reconhecida carreira mundial, o atacante vestiu a camisa colorada em 72 jogos e marcou 32 gols. O clube agradece e deseja sucesso na sequência da carreira", diz a nota oficial do clube gaúcho.



O clima entre Guerrero e Internacional azedou quando as conversas por renovação de contrato não evoluíram. O atacante peruano não gostou e desde maio vinha pressionando por uma rescisão, algo que só conseguiu agora, após acerto dos últimos detalhes.



Contratado em agosto de 2018, Guerrero só estreou pelo Internacional em abril de 2019, após cumprir suspensão por doping. Quando vivia seu melhor momento, no Brasileiro de 2020, o peruano sofreu grave lesão no joelho direito, foi operado e ficou fora dos gramados por sete meses. Retornou apenas em 2021, mas precisou fazer uma artroscopia no mesmo local. Recentemente, pediu dispensa para tratar as dores que sentia.



Guerrero disputou 72 jogos pelo Internacional e marcou 32 gols.