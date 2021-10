Apresentadora revela que mãe impediu papel em minissérie da Globo por cena de nudez - Foto: Reprodução/Flow Sport Club

Apresentadora revela que mãe impediu papel em minissérie da Globo por cena de nudez Foto: Reprodução/Flow Sport Club

Publicado 26/10/2021 15:57

Rio - A apresentadora Glenda Kozlowski, da Band, revelou no canal "Flow Sport Club", do YouTube, que foi chamada para fazer a minissérie Sex Appeal, da Globo, no início dos anos 1990. No entanto, a mãe da repórter vetou, por ser menor de idade, porque o papel tinha cenas de nudez lateral.

"Eu fui tetracampeã mundial (de bodyboarding) em 1991 e, em 1992, precisava tomar uma decisão na minha vida, negócio de faculdade, aquela coisa toda, e fui chamada para fazer a Sex Appeal, minissérie da Globo que lançou a Luana Piovani. Só que a personagem que eu ia fazer tinha algumas cenas de nu lateral. Não era peladona, mas tinha algumas nuances, alguns desenhos", disse a apresentadora Glenda Kozlowski, no Flow Sport Club.

"Eu era menor de idade e precisava de autorização dos meus pais. Minha mãe falou: 'Eu não criei minha filha para aparecer pelada na TV Globo'. Eu falei: 'Mas mãe, eu vou fazer 18 anos agora, é a minha profissão'. Ela disse: 'Não é sua profissão, meu amor. Você espera fazer 18 anos, aí a vida é sua e vai fazer o que você quiser. Mas, agora, nesses seis meses, não vai rolar'", completou.

Em seguida, Glenda diz que foi chamada, na mesma semana, pelo canal Top Sports, antigo SporTV, para apresentar um programa no canal do Grupo Globo.

"Eles me chamaram porque, um ano antes, eu cheguei a fazer piloto para apresentar o Esporte Espetacular. Eu tinha 16 anos. Acho que eles acharam que seria um pouco ousado demais colocar uma garota, surfista, loira, maluca, falando um monte de coisa com o Fernando Vanucci", concluiu.