Edu Dracena deixa o cargo de assessor de futebol do Palmeiras para assumir o cargo de diretor executivo no SantosFabio Menotti/Ag. Palmeiras

Publicado 26/10/2021 17:58 | Atualizado 26/10/2021 17:59

Santos - Em crise no Campeonato Brasileiro, o Santos, 17º colocado, com 29 pontos, apostou numa mexida nos bastidores para tentar evitar o rebaixamento para a Série B. Sem perder tempo, o clube chegou a um acordo com Edu Dracena, que será o novo 'homem forte' do futebol do clube no lugar de André Mazzuco e Jorge Andrade, executivos demitidos no início da tarde desta terça-feira.

Entre junho de 2019 e dezembro de 2020, Mazzuco exerceu o cargo de diretor executivo de futebol do Vasco. Convidado para assumir a função na Vila Belmiro, Dracena se desligou do Palmeiras, onde trabalhava como assessor técnico desde o ano passado.

Confira na íntegra a nota oficial divulgada pelo Santos:

"O Santos FC comunica mudanças no Departamento de Futebol Profissional. Com a vinda de um novo profissional para o Departamento de Futebol, que será anunciado nesta quarta-feira (27), André Mazzuco deixará o cargo de Executivo de Futebol.



Respeitando o momento, Clube e André Mazzuco acertaram, em comum acordo, a sua saída. Ambos entenderam ser melhor encerrar a parceria para dar prosseguimento com a nova formatação do setor, da forma que o novo profissional melhor entender.



O Santos FC agradece aos serviços prestados por Mazzuco enquanto esteve à frente do cargo e deseja sorte na continuidade da carreira."