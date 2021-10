Pochettino - AFP

Publicado 27/10/2021 14:40

Manchester (ING) - Apesar de Ole Solskjaer ganhar mais um voto de confiança no Manchester United, o clube segue de olho em outros treinadores. Segundo o "Daily Star", Mauricio Pochettino, atual comandante do Paris Saint-Germain, é o nome preferido da diretoria dos Red Devils.

O argentino é bem avaliado por conta do período em que esteve à frente do Tottenham e conseguiu chegar em uma final de Champions League diante do Liverpool. Além disso, o treinador possui a aproveção de Alex Ferguson, lenda de Old Trafford.

No entanto, Mauricio Pochettino tem contrato com o PSG até 2023 e só deve deixar o clube francês caso seja demitido. Embora o trabalho do técnico seja, por vezes, questionado, os resultados estão aparecendo. A equipe do Parque dos Príncipes é líder da Ligue 1 e do Grupo A da Champions League.



Com isso, nomes como o de Antonio Conte e Zinedine Zidane seguem em pauta na diretoria do Manchester United. O francês não parece querer assumir um novo clube neste momento, enquanto o italiano não descarta uma nova ida para a Premier League.