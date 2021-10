Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 27/10/2021 14:11

Rio - O comentarista da Rede Globo, Walter Casagrande, criticou o jogador da seleção brasileira olímpica de vôlei, Maurício Souza, pelas declarações de cunho homofóbico que o atleta teve ao criticar a produção do personagem Superman como bissexual. Em participação no programa "Seleção SporTV", o ex-jogador do Corinthians detonou o atleta e o comparou ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

"Em 2018, antes das eleições, eu comecei a criticar (o presidente Jair Bolsonaro), a me posicionar sobre isso, e em determinado momento, eu fui dar uma entrevista longa numa rádio, onde eu contei minha história a todos, e o senhor presidente Jair Bolsonaro, que também é covarde e mentiroso, fez um recorte da minha entrevista, que poderia mostrar para as pessoas que eu era um satanista. Beleza. Passou. Deu uma entrevista para a revista Playboy, falei que ele era mentiroso. Obviamente que ele nem falou nada, porque é mentiroso mesmo. O Mauricio Souza, há uns três meses, recuperou esse vídeo e postou nas redes sociais dele. Ele colocou esse vídeo editado, mentiroso, falso, que o Jair Bolsonaro editou, nas redes sociais dele. Então, eu não me surpreendo, porque esse cara é homofóbico, é um cara que foi mau caráter comigo. Parabéns a todos os atletas que se posicionaram. Esse cara, Mauricio Souza, é um homofóbico, preconceituoso, possivelmente racista, covarde e mau caráter", disparou Casagrande.

Maurício Souza utilizou suas redes sociais para fazer uma crítica a DC pela orientação sexual do personagem Superman. Após a repercussão negativa, o jogador de vôlei se desculpou utilizando uma perfil pessoal no Twitter que contava com menos de 100 seguidores.

"Pessoal, após conversar com meus familiares, colegas e diretoria do Clube, pensei muito sobre as últimas publicações que eu fiz no meu perfil. Estou vindo a público pedir desculpas a todos a quem desrespeitei ou ofendi, esta não foi minha intenção", publicou o jogador.