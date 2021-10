Juan Pablo Vojvoda - Divulgação / Fortaleza

Publicado 27/10/2021 13:49

Rio - O técnico Juan Pablo Vojvoda vem sendo elogiado pelo belo trabalho como técnico do Fortaleza. Com isso, o nome do argentino vem surgindo como especulação em grandes clubes como Flamengo e Corinthians para o ano que vem. No entanto, de acordo com o presidente do clube cearense, Marcelo Paz, o técnico não irá deixar o Leão do Pici.

"O Vojvoda tem contrato até o final do ano com cláusula de renovação automática e aumento salarial se a gente conseguir vaga pelo menos na Sul-Americana. E essa vaga ao meu ver já está obtida. Com 48 pontos dificilmente a gente ficaria fora até pela pontuação de quem classificou no ano passado. A tendência natural é que ele fique mais um ano, não só pela questão contratual mas pelo dia a dia. Nas nossas conversas a gente já fala em 2022 e projeta as situações", afirmou em participação na "Rádio Bandeirantes".

Atualmente o Fortaleza está na terceira colocação no Campeonato Brasileiro, atrás apenas de Atlético-MG e de Flamengo. O clube cearense está bem perto de , pela primeira vez na história, disputar a Libertadores.