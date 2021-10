O poderoso trio formado por Neymar, Messi e Mbappé passou em branco no empate com o Olympique de Marselha - AFP

Publicado 27/10/2021 13:27

Um caso curioso aconteceu com um jogador do Paris Saint-Germain na noite da última terça-feira. Segundo informações da revista Le Point e do jornal Le Parisien, um atleta do clube, que não teve seu nome revelado, foi assaltado por uma garota de programa ao parar em um semáforo nas ruas de Paris.

De acordo com a imprensa local, a mulher entrou no veículo, sentou-se no banco do carona e em seguida anunciou o assalto. Ela roubou a carteira do jogador, que tinha aproximadamente 200 euros (cerca de R$ 1,2 mil), e ainda exigiu que ele a levasse até um local, onde saltou.

Segundo relatos, a garota de programa segurava em suas mãos um objeto, apontado como uma arma, para ameaçar a vítima.