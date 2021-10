Musa das Embaixadinhas exibe talento e faz muito sucesso nas redes sociais

Rio - Raquel Benetti, mais conhecida como Raquel Freestyle virou sensação nas redes sociais. Além de modelo, ela é praticante de futebol freestyle. É a musa das embaixadinhas e uma das referências no Brasil na modalidade, faz coisas incríveis com a bola no pé.

Hoje, com 1,5 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no TikTok, a esportista chama a atenção com tamanha habilidade com a bola. Fato curioso foi sua marca atingida de 4h23 fazendo embaixadinhas sem parar. Vale ressaltar que seu recorde pessoal foi transmitido em seu canal oficial no YouTube.

